США переорієнтують підготовку українських пілотів для F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених льотчиків, – WSJ

США переорієнтують підготовку українських пілотів для F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених льотчиків, і це рішення може подовжити терміни, в які Україна отримає повноцінну ескадрилью винищувачів західного виробництва.

Про це пише Wall Street Journal.

Видання називає це рішення результатом браку досвідчених українських пілотів з необхідними навичками англійської мови, яких можна було б звільнити від бойових дій, про це журналістам розповіли американські офіційні особи.

Деякі співрозмовники газети також сказали, що в США вважають курсантів більш готовими для навчання за західними стандартами.

Як пише WSJ, повна ескадрилья F-16 – 20 літаків і 40 пілотів – навряд чи з’явиться в Україні раніше весни або літа наступного року, таку оцінку дали два джерела, знайомі з програмою навчання.

Тоді як досвідчені пілоти можуть пропустити базову льотну підготовку, новачки мають провести рік, навчаючись польотів на базах у Великій Британії та Франції, перш ніж перейти на курс F-16 в Аризоні та Румунії, коментує видання.

“Ми все ще приймаємо досвідчених пілотів. Але є й ті, у кого немає такої підготовки і досвіду пілотування”, – сказав на умовах анонімності високопоставлений представник Пентагону.