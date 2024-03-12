США передають Україні новий пакет допомоги

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 300 млн доларів, до якого зокрема увійшли снаряди до систем HIMARS.

Про це заявив радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

“Цей пакет, який ми оголошуємо, містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак”, – наголосив радник Байдена.

Водночас у Білому домі звернулися до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що “час спливає” і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.