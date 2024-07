США передали українським прикордонникам ще 4 патрульних катери

Цього тижня Сполучені Штати доставили ще 4 патрульні катери для Держприкордонслужби України.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Ці човни дозволять більшій кількості кораблів експортувати зерно та інші життєво важливі товари у світ, підтримуючи українських фермерів і бізнес, а також економіку України”, – написала вона у соцмережі X.

This week the United States delivered an additional 4 patrol boats to @DPSU_ua. These boats will enable more ships to export grain and other vital goods to the world, supporting Ukrainian farmers and businesses – and Ukraine’s economy. pic.twitter.com/NCSssqeimH