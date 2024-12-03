Політика

США передадуть Україні системи для дистанційної установки мін, – NYT
3 Грудня 2024 18:24
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зброя, сша
Система мінування M139 Volcano / Фото: Sgt. Gregory Stevens

До нового пакета військової допомоги США для України на суму 725 мільйонів доларів увійдуть три типи систем для дистанційної установки протипіхотних мін, повідомляє The New York Times.

Що це за системи:

  • 155-мм артилерійські снаряди ADAM (Area Denial Artillery Munition) — це боєприпаси, оснащені протипіхотними мінами M67 (довготривала дія) та M72 (короткотривала дія). В кожному снаряді міститься 36 мін. При спрацьовуванні міна вибухає на висоті близько 1,5 м.
  • Переносні системи постановки змішаних мінних полів MOPMS (MOdular Pack Mine System) — можуть переноситися двома солдатами. Система розкидає 17 протитанкових і 4 протипіхотні міни.
  • Система мінування Volcano — встановлена на вантажівках або вертольотах, ця система дозволяє швидко викидати суміш протипіхотних і протитанкових мін на великі території для створення мінних полів.

2 грудня США оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю та інше.


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