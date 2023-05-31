США передадуть Україні новий пакет озброєнь. Ось що в нього увійде

Сполучені Штати в середу оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів.

Як повідомили в Пентагоні, новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Зокрема йдеться про додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, ракети AIM-7 для протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони Avenger, зенітні комплекси Stinger, високоточні авіаційні боєприпаси, авіаційні ракети Zuni та боєприпаси для безпілотних авіаційних систем.

Також до пакета військової допомоги входять протитанкові комплекси АТ-4, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, 105-мм танкові боєприпаси, понад 30 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, обладнання та системи розмінування, підривні боєприпаси для розмінування місцевості, прилади нічного бачення, запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

“Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі”, – наголосили в Пентагоні.