Суспільство

США отримають від Японії ракети для Patriot
30 Липня 2024 09:14
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Patriot, сша, японія
Patriot / Вікіпедія

Вперше після послаблення правил експорту військового обладнання Японія передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 вітчизняного виробництва для ЗРК Patriot.

Про це повідомляє NHK.

Раніше експорт будь-якого військового обладнання, виготовленого в Японії, місцевими законами був заборонений.

Минулого року уряд країни вніс зміни до керівних принципів оборонного експорту й дозволив передавати військове обладнання, вироблене в країні за ліцензією іноземної компанії, до країни, де знаходиться ліцензіар. Оскільки PAC-3 виробляються в Японії за ліцензією американської корпорації Lockheed Martin, їх поставки до США відповідають новим правилам.

Японські підприємства виробляють ракети-перехоплювачі для систем ППО, в тому числі й ЗРК Patriot, уже майже два десятиліття, проте всі передають Повітряним силам самооборони Японії. Нинішня угода, укладена Міністерством оборони країни з американською стороною, стала першим випадком, коли Японія передає військове обладнання, ракети PAC-3, відповідно до переглянутих керівних принципів.

У Токіо не розкрили, скільки перехоплювачів буде відправлено до США, лише зауважили, що загальна вартість угоди становить близько $19,5 мільйонів.

У повідомленні зазначається, що експорт до США виготовлених у Японії ракет PAC-3 відбувається в той час, коли Сполучені Штати відчувають дефіцит таких перехоплювачів через передачу великої кількості цих ракет Україні для захисту від російських атак.


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