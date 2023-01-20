Політика

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,5 млрд.

20 Січня 2023 07:04
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сша, зброя

У четвер Пентагон, як і було обіцяно раніше, оголосив про пакет заходів військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів, включаючи бронетранспортери Stryker і бойові машини Bradley.

Як передає CNN, до цього пакету входять 90 бронетранспортерів Stryker та 59 бойових машин піхоти Bradley.

Попередній пакет включав 50 автомобілів Bradley, а всього цього місяця Україні буде передано понад 100 одиниць.

Пакет також включає боєприпаси для ракетних систем HIMARS, інші боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Пакет, оприлюднений напередодні зустрічі міжнародної коаліції в Німеччині для обговорення додаткової допомоги Україні, є другим за величиною вже оголошених Сполученими Штатами.

Найбільшим був пакет на понад 3 мільярди доларів, про який було оголошено на початку січня.


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