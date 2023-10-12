Суспільство

США оголосили про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

12 Жовтня 2023 21:39
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ізраїль, сша

Сполучені Штати з п’ятниці починають організацію чартерних рейсів для вивезення американців із Ізраїлю, що 7 жовтня зазнав нападу з боку угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Про це на брифінгу в четвер повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає “Європейська правда“.

“Президент доручив своїй команді забезпечити, щоб громадяни США, які хочуть виїхати з Ізраїлю, надати безпечні засоби для такої мети. Тому від завтра уряд США організовує чартерні рейси для транспортування з Ізраїлю до Європи”, – оголосив він.

Кірбі уточнив, що адміністрація Байдена “все ще працює над деякими деталями” такої евакуації, зокрема вивчає можливість організації наземних і морських маршрутів.

“Ми знаємо, що є ознаки попиту (на евакуацію з Ізраїлю), і ми намагатимемося зробити все можливе, щоб його задовольнити”, – додав представник Білого дому.


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