США обговорювали з Україною територіальні поступки, – Рубіо 

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії представники США та України порушували питання територіальних поступок.

Про це він повідомив журналістам в аеропорту Шеннон в Ірландії.

За його словами, 12 березня Вашингтон планує зв’язатися з Москвою щодо пропозиції про припинення вогню. Рубіо висловив сподівання на позитивну відповідь Росії та наголосив, що США “рішуче закликають росіян припинити всі військові дії”.

“Якщо відповідь Росії буде “ні”, це про багато що скаже. Військового вирішення цього конфлікту немає”, – заявив держсекретар США.

Рубіо також зазначив, що переговори у Саудівській Аравії були присвячені визначенню формату мирного процесу, і підтвердив, що питання територіальних компромісів обговорювалося.

Окремо він наголосив, що до майбутніх переговорів мають бути залучені європейські країни, а санкції ЄС проти Росії повинні стати частиною переговорного процесу.

Крім того, держсекретар висловив думку, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних ресурсів буде взаємовигідною, адже Києву необхідно розвивати економіку. Водночас він наголосив, що ця угода не стане гарантією безпеки для України – для цього потрібні інші засоби у достатньому обсязі.