Політика

США обговорювали з Україною територіальні поступки, – Рубіо 
12 Березня 2025 14:42
читать на русском →
Державний секретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо / Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії представники США та України порушували питання територіальних поступок.

Про це він повідомив журналістам в аеропорту Шеннон в Ірландії.

За його словами, 12 березня Вашингтон планує зв’язатися з Москвою щодо пропозиції про припинення вогню. Рубіо висловив сподівання на позитивну відповідь Росії та наголосив, що США “рішуче закликають росіян припинити всі військові дії”.

“Якщо відповідь Росії буде “ні”, це про багато що скаже. Військового вирішення цього конфлікту немає”, – заявив держсекретар США.

Рубіо також зазначив, що переговори у Саудівській Аравії були присвячені визначенню формату мирного процесу, і підтвердив, що питання територіальних компромісів обговорювалося.

Окремо він наголосив, що до майбутніх переговорів мають бути залучені європейські країни, а санкції ЄС проти Росії повинні стати частиною переговорного процесу.

Крім того, держсекретар висловив думку, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних ресурсів буде взаємовигідною, адже Києву необхідно розвивати економіку. Водночас він наголосив, що ця угода не стане гарантією безпеки для України – для цього потрібні інші засоби у достатньому обсязі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 16:30

СБУ встановила обставини теракту в Івано-Франківську
12 Березня 2025 19:22

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 18:29

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 16:48

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
12 Березня 2025 16:16

Вибори будуть після закінчення війни та скасування воєнного стану, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки