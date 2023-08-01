Політика

США “не заохочують і не сприяють” атакам по російській території” – Кірбі

1 Серпня 2023 08:13
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рф, сша, україна

Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що США “не заохочують і не сприяють” атакам по російській території”.

Про це пише Голос Америки.

“Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак по території Росії. Вони самі відповідають за вибір своїх цілей та за те, як вони використовуватимуть свій військовий потенціал”, — зазначив Кірбі, відповідаючи на запитання про атаки українських безпілотників на Москву.

Він додав, що США не заохочує атаки по території Росії і тим більше не сприяє їх скоєнню.

“Ми дійсно хочемо зосередитися на тому, що відбувається на території України», – наголосив Кірбі, додавши, що США хочуть забезпечити Україну “всім необхідним для успішного контрнаступу”.

Він зазначив, що українці досягають успіхів під час контрнаступу і Сполучені Штати будуть продовжувати забезпечувати Україну усією необхідною технікою.


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