США “не заохочують і не сприяють” атакам по російській території” – Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що США “не заохочують і не сприяють” атакам по російській території”.

Про це пише Голос Америки.

“Ми обговорювали з українцями наші побоювання з приводу атак по території Росії. Вони самі відповідають за вибір своїх цілей та за те, як вони використовуватимуть свій військовий потенціал”, — зазначив Кірбі, відповідаючи на запитання про атаки українських безпілотників на Москву.

Він додав, що США не заохочує атаки по території Росії і тим більше не сприяє їх скоєнню.

“Ми дійсно хочемо зосередитися на тому, що відбувається на території України», – наголосив Кірбі, додавши, що США хочуть забезпечити Україну “всім необхідним для успішного контрнаступу”.

Він зазначив, що українці досягають успіхів під час контрнаступу і Сполучені Штати будуть продовжувати забезпечувати Україну усією необхідною технікою.