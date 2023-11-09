США не підтримують повторну окупацію Гази Ізраїлем

Сполучені Штати Америки не підтримують повторну окупацію Гази Армією оборони Ізраїлю.

Про це під час пресконференції заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

“Ми не підтримуємо повторну окупацію Гази Армією оборони Ізраїлю. Ми чітко дали це зрозуміти, публічно і приватно, нашим ізраїльським колегам і решті світу”, — уточнив він.

Водночас представник Білого дому підтвердив, що можливий варіант того, що одразу після завершення конфлікту може бути певний перехідний період, протягом якого Армія оборони Ізраїлю може бути присутня на місці для забезпечення нагальних потреб безпеки.

“Але знову ж таки, ми не розглядаємо це як довгострокове рішення для миру і безпеки палестинського народу в Газі”, — додав Кірбі.