США навряд чи передадуть Україні ракети Tomahawk: у ВМС США брак запасів

Адміністрація Дональда Трампа розглядала можливість надати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, але реалізація цього плану малоймовірна. Як повідомляє Reuters, запаси ракет закріплені за ВМС США та іншими потребами.

За словами американських посадовців, Вашингтон вивчає інші варіанти ракетної допомоги Києву. Серед них — можливість залучення європейських союзників, які могли б придбати інші типи далекобійних озброєнь і передати їх Україні.

Tomahawk мають дальність понад 1,500 миль і здатні уражати цілі в глибокому тилу противника, включно з військовими базами, логістичними вузлами та центрами управління. У Кремлі вже заявили, що передача таких ракет Україні призведе до «небезпечної ескалації».

Реклама

Реклама

Раніше президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо війни в Україні, назвав російську армію «паперовим тигром» і допустив, що Київ може повернути всі окуповані території. Одним із результатів цієї зміни стало рішення США надати Україні розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі.