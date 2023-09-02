США наступного тижня оголосять про постачання Україні снарядів із збідненим ураном

Адміністрація президента США Джо Байдена наступного тижня оголосить про перші постачання Києву бронебійних снарядів із збідненим ураном, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними агентства, такі снаряди увійдуть до нового пакету допомоги Україні. Залежно від того, що ще до нього включать, цей пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, розповів один із американських чиновників. За словами співрозмовників Reuters, вартість та вміст пакету допомоги ще уточнюються.

Одне з джерел агентства припустило, що снаряди використовуватимуться в американських танках Abrams, які доставлять в Україну найближчими тижнями. Politico повідомляло, що їх поставлять у середині вересня.

Про те, що адміністрація президента США може схвалити постачання ЗСУ снарядів із збідненим ураном для американських танків Abrams, газета The Wall Street Journal повідомляла у червні.

У березні Міноборони Великобританії оголосило, що разом із танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран.

У відповідь Путін заявив, що «колективний Захід уже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом». Влада Великобританії звинуватила Путіна в «навмисному дезінформуванні».