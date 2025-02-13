Політика

США наклали санкції на прокурора МКС Каріма Хана
13 Лютого 2025 19:04
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Прокурор Карім Хан / Фото: AP
Прокурор Карім Хан / Фото: AP

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оновило санкційний список, додавши до нього прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана.

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти МКС та прокурора Каріма Хана через ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта. Дональд Трамп вважає це “зловживанням владою”, що зазначено в указі про запровадження санкцій.

Обмеження передбачають заморожування всіх активів прокурора МКС на території США, а також візові обмеження для нього та членів його сім’ї.

17 березня 2023 року палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.


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