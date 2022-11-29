Політика

США можуть надати Україні системи ППО Patriot

29 Листопада 2022 21:02
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зброя

США розглядають можливість відправлення протиракетних систем Patriot в Україну для захисту країни від можливих нових ракетних ударів Росії, повідомляє CNN.

“Розглядаються всі варіанти, – заявив відповідаючи на відповідне запитання журналістів високопоставлений представник американського міністерства оборони. – Серед них – системи ППО Patriot”.

Ці системи призначені в першу чергу для перехоплення та знищення балістичних ракет малого радіусу дії, а також авіаційних та крилатих ракет.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв дуже нервово відреагував на цю новину, назвавши НАТО “кримінальною спільнотою” і написавши у своєму телеграм-каналі, що “якщо НАТО забезпечить українських фанатиків системами Patriot разом з персоналом, вони негайно стануть законними цілями для наших збройних сил” .

З повідомлення незрозуміло, що Медведєв має на увазі під цілями – системи Patriot, українські війська чи персонал НАТО.


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