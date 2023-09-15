США мають намір підняти виробництво снарядів до 100 000 на місяць

США планують до 2025 року збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 100 000 одиниць на місяць. Про це повідомляє Reuters.

Про плани значно (приблизно вчетверо) збільшити за два роки виробництво боєприпасів заявив Білл ЛаПланте, головний закупник зброї Пентагону.

“У 2025 році ми вийдемо на рівень 100 000 одиниць на місяць. Шість чи вісім місяців тому ми були на рівні 14 000 на місяць, сьогодні у нас 28 000 на місяць”, – сказав ЛаПланте.

Агентство наголошує, що світовий попит на артилерійські снаряди калібру 155 мм різко зріс після початку вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.