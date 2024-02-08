США ліквідували командира іранських бойовиків під час ударів по Іраку — Bloomberg

Під час недавніх авіаударів США по Іраку було ліквідовано ватажка іранських бойовиків. Зазначається, що адміністрація Байдена продовжує кампанію, спрямовану на знищення відповідальних за вбивство трьох американських солдатів минулого місяця.

Про це пише Bloomberg.

Йдеться про очільника групи «Катаїб Хезболла», однак його ім’я не називають. У заяві Центрального командування Збройних сил США наголошують, що він відповідальний за безпосереднє планування й участь в атаках на американські сили в регіоні.

США заявили, що жоден з цивільних під час ударів по Іраку не постраждав. Натомість у Багдаді заявили, що внаслідок атаки американців загинули щонайменше 16 осіб.