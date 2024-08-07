США і Австралія звернулись до Китаю із закликом вплинути на РФ 

Очільники МЗС та міністерств оборони США та Австралії закликали Китай змусити РФ припинити війну проти України.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками двосторонніх переговорів у форматі «2 + 2» в американському Аннаполісі, оприлюдненій оборонним відомством США.

Пресслужба Пентагону зазначає, що під час обговорення питань глобальної безпеки держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін та їхні австралійські колеги Пенні Вонг і Річард Марлз значну увагу приділили російській агресії проти України.

«Міністри закликали всі країни, які мають вплив на Росію, особливо Китай, застосувати його зараз, щоб припинити війну», – йдеться в повідомленні.

Глави МЗС і оборони двох країн вкотре засудили незаконну й аморальну війну Росії проти України та знову закликали РФ негайно, повністю і без жодних умов вивести свої війська за міжнародно визнані кордони України.

«Глави відомств висловили підтримку ініційованому Україною Саміту миру та підтвердили необхідність справедливого, всеосяжного й міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН. Вони також закликали Росію відшкодувати збитки, завдані Україні, що Росія зобов’язана зробити згідно з міжнародним правом», – ідеться в документі.

Міністри також засудили Іран та Північну Корею за передачу Москві зброї для використання у війні проти України і закликали інші країни припинити підтримку військово-промислової бази РФ.

«Вони наголосили на незмінності позиції своїх країн, що ті, хто підтримують незаконну війну Росії, неодмінно стикнуться з наслідками, та підтвердили намір своїх урядів посилювати тиск на окремих осіб та компанії у третіх країнах, які матеріально підтримують російську війну в Україні» – підкреслюється в заяві.