США готують військовий пакет допомоги для України на 1 мільярд доларів, – Reuters

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів, повідомили Reuters два американські чиновники.

Пакет допомоги включає транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, боєприпаси для різних систем, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та інше озброєння, яке може бути негайно використане на полі бою, сказали джерела Reuters.

Раніше Politico писало, що у новий пакет також увійде бронетехніка та військові автомобілі: Humvee, Bradley та M113.