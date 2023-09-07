Політика

США готують для України нову партію касетних боєприпасів, – NYT

7 Вересня 2023 09:25
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зброя, сша

США збираються надіслати Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом.

Про це повідомляє The New York Time.

Видання, посилаючись на американських чиновників, заявляє, що українська армія незабаром може отримати нову партію касетних снарядів.

“Тепер, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб переконатися, що боєприпаси у її військ не закінчаться, троє американських чиновників заявили, що адміністрація Байдена планує надіслати більше незабаром”, – йдеться у матеріалі.

При цьому видання з посиланням на українських військових зазначає, що касетні боєприпаси виявилися дуже ефективними.

“Вони суперефективні. Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається”, – сказав український морпіх Сергій, який брав участь у боях за Урожайне.


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