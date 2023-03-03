США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Вашингтон у п’ятницю оголосить про надання Україні нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів, повідомляє агентство Reuters з посиланням на спікера Ради національної безпеки США Джона Кірбі. Він не розкрив при цьому будь-які деталі. За інформацією Reuters, до пакету допомоги увійдуть в основному керовані РСЗВ (GMLRS) для пускових установок HIMARS, боєприпаси для БМП Bradley, а також броньовані мостоукладачі.

Зміст попереднього пакету військової допомоги Україні, вартістю 2 млрд доларів, Вашингтон розкрив 24 лютого, у річницю нападу РФ. До нього увійшли кілька типів безпілотників, зброя для боротьби з російськими дронами, боєприпаси для HIMARS та ракетних систем з лазерним наведенням, обладнання для виявлення засобів радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси та обладнання для розмінування місцевості.