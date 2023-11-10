Сприйняв за ящик з овочами: у Південній Кореї робот вбив людину

У Південній Кореї робот-пакувальник на заводі з сортування овочів розчавив людину.

За повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, робот прийняв чоловіка за ящик з овочами, пише ВВС та The Guardian.

40-річний працівник робототехнічної компанії перевіряв роботу сенсорів робота в розподільчому центрі сільськогосподарської продукції у провінції Південний Кьонсансан.

Однак робот, який піднімав ящики з болгарським перцем і ставив їх на піддон, схоже, вийшов з ладу і сприйняв чоловіка за ящик.

Роботизована рука притиснула чоловіка до конвеєрної стрічки, розчавивши йому обличчя і груди.

Потерпілого доставили до лікарні, але, на жаль, він помер.

Нещасні випадки за участі роботів ставались у Південній Кореї і раніше.

У березні 50-річний кореєць отримав серйозні травми, потрапивши в пастку робота під час роботи на заводі з виробництва автомобільних запчастин.