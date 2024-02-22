Кримінал

Справу про держзраду ексдепутата Рабіновича передали до суду

22 Лютого 2024 11:26
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дбр, зрада, опзж
Колишній народний депутат Вадим Рабінович / Фото: УНІАН

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадима Рабіновича.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там вказують, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, які шкодили суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній й інформаційній безпеці України.

Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву рф досягати своїх військово-політичних цілей і забезпечувала росії ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Рабінович розповсюджував серед населення й політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Рабіновича підозрюють за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу. Про підозру йому повідомили, скерувавши запит про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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