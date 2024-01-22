Кримінал

Справу київської посадовиці, яка закуповувала овочерізки для укриттів, передали до суду

22 Січня 2024 12:29
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корупція

Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі начальниці одного з управлінь Дніпровської районної державної адміністрації Києва. Її підозрюють у розтраті бюджетних коштів у великих розмірах.

Про це повідомили в поліції Києва.

Раніше  ЗМІ з’ясували, що йдеться про начальницю відділу Управління освіти Дніпровської районної держадміністрації в Києві Ольгу Дроздову.

За даними слідства, для закладів громадського харчування в укриттях вона закупила овочерізки по завищеній ціні. Ці факти підтвердила документація, яку правоохоронці вилучили під час обшуків.

Збитки, яких посадовиця завдала своєму відомству, становлять майже 300 тисяч гривень.

Проти неї зібрали достатньо доказів і скерували обвинувальний акт до суду. Раніше їй оголосили підозру за ч. 4 ст. 191Кримінального кодексу України, яка передбачає до 8 років позбавлення волі.


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