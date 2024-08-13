Справа про хабар у 500 тисяч доларів: підозру отримали ще троє фігурантів справи 

До ще трьох підозрюваних у справі про хабар колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла суд застосував запобіжні заходи .

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Рішення було ухвалено на засіданні 12 серпня. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ частково.

Другого підозрюваного спільника ексзаступника міністра арештовано на 2 місяці із альтернативою застави в розмірі 65 мільйонів гривень.

Щодо третього підозрюваного, колишнього керівника державного підприємства, судб обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Ухвалами слідчих суддів трьом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.