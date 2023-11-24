Суспільство

Spotify не платитиме за пісні, що набрали менше тисячі прослуховувань

24 Листопада 2023 15:49
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музика

З 2024 року музична платформа Spotify оновлює свою політику виплат роялті за прослуховування — тепер вони платитимуть лише за ті пісні, які набрали 1000 і більше стримів за 12 місяців.

Про це йдеться у блозі Spotify.

У Spotify називають причиною нововведення те, що нараз на платформі є понад сто мільйонів треків і десятки мільйонів з них були прослухані від 1 до 1000 разів за рік і в середньому генерували 0,03 долара на місяць. При цьому лейбли та агрегатори вимагають мінімальну суму для зняття коштів, яка складає від 2 до 50 доларів за виведення, банки стягують плату за транзакцію — ці кошти часто не доходять до завантажувачів.

Кошти, які зекономить компанія, планують “залучити для нових і професійних артистів”. Йдеться про додатковий 1 мільярд доларів.

“99,5% усіх стримів припадає на треки, які мають принаймні 1000 щорічних стримів, і кожен такий трек зароблятиме більше за цією політикою. Ми просто використовуватимемо десятки мільйонів доларів щорічно, щоб збільшити виплати відповідним трекам, а не розподілятимемо їх на виплати по 0,03 долара”, — говорять у Spotify.

Також компанія продовжує вирішувати проблему накрученого стримінгу — починаючи з наступного року, Spotify стягуватиме плату від лейблів та розповсюджувачів за кожен трек, на якому виявлять накручені прослуховування.


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