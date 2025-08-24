Spotify готує нові підвищення цін

Компанія Spotify планує подальше підвищення цін для користувачів, одночасно інвестуючи в нові функції та прагнучи досягти 1 млрд користувачів, повідомив Financial Times старший керівник американської музичної стримінгової платформи.

Алекс Норстрьом, співголова та головний комерційний директор Spotify, зазначив, що підвищення цін стало «частиною нашого інструментарію» після багатьох років стабільних тарифів. Водночас воно супроводжуватиметься новими сервісами та функціями для користувачів.

Перші підвищення цін платформа почала лише два роки тому. Тоді це підтримали інвестори, зацікавлені в прибутковості компанії після багатьох років нарощування кількості передплатників. Підвищення цін та скорочення витрат дозволили Spotify отримати перший річний прибуток у 2024 році.

Раніше цього місяця компанія оголосила, що з вересня в деяких країнах зростуть ціни на преміум-підписки, що спричинило майже 10% зростання акцій Spotify.

Норстрьом підкреслив, що підвищення цін відбувається разом із додаванням нових сервісів, аби користувачі отримували більше цінності. «Насправді ми хочемо, щоб виграв споживач», — зазначив він.

За його словами, користувачі продовжують підписуватися на сервіс, навіть при підвищених тарифах, і Spotify «захоплює більшу частку ринку». Наразі лише трохи більше 3% населення планети регулярно сплачують за сервіс, що, за словами Норстрьома, відкриває великий потенціал для зростання передплатників.

Минулого місяця Spotify повідомив про зростання кількості передплатників на 12% за рік до 276 млн, а кількість активних користувачів на місяць збільшилася на 11% до 696 млн, що перевищило очікування аналітиків. Водночас компанія зафіксувала чистий збиток у другому кварталі.

Норстрьом прогнозує, що у майбутньому кількість користувачів може перевищити 1 млрд. «Більше чверті мільярда користувачів платять нам щомісяця і користуються сервісом усе більше», — сказав він.

Керівник відповідає за бізнеси підписки та реклами Spotify, а також за контент на платформі, включно з музикою, подкастами та аудіокнигами. Він додав, що компанія розробляє нові функції, які роблять сервіс більш цінним і «утримують» передплатників.

Spotify повідомив цього тижня, що користувачі створили майже 9 млрд плейлистів, а також з’явилася функція налаштування переходів між треками. Компанія заохочує користувачів створювати плейлисти та активно користуватися сервісом, що є відповіддю на поширення контенту, створюваного штучним інтелектом.

Крім того, Spotify розширив аудіоконтент і подкасти, а також додав інструменти на кшталт AI DJ.

Ще не розкрито деталі «суперфан-підписки», яка, за задумом великих лейблів, має стати новим джерелом зростання у музичному бізнесі. Раніше Financial Times писав, що новий тариф коштуватиме додатково $6 на місяць і орієнтований на найактивніших фанатів артистів. Норстрьом повідомив, що робота над ним триває, але «потрібен час».

Керівник також наголосив, що Spotify продовжить розширювати сервіс на різних пристроях, включно з інвестиціями у штучний інтелект, щоб користувачі могли «створювати контент цікавіше і простіше».

«Ми називаємо це стратегією всепроникності Spotify», — сказав Норстрьом.