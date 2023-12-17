У Spotify з’явилася функція генерації плейлистів за текстовими описами

Музичний стрімінговий сервіс Spotify тестує нову функцію, завдяки якій користувачі зможуть створювати плейлисти за допомогою штучного інтелекту. Вибрані користувачі вже можуть активувати нову функцію в розділі «Моя медіатека», натиснувши на значок «плюс» для створення нового плейлиста.

Про це пише TechCrunch.

Сервіс запропонує підказки для створення плейлистів, наприклад з позитивними піснями або для роботи. У компанії поки не ухвалили рішення про повноцінний запуск нової можливості, оскільки все ще оцінюють точність підбору треків та час реакції нейромережі.

Це вже не перший експеримент Spotify зі ШІ — раніше компанія почала тестувати функцію, яка дозволить авторам подкастів перекладати та дублювати свій контент іноземними мовами власним голосом. Також сервіс випустив оновлення, в якому додав автоматично згенеровані розшифровки до мільйонів подкастів.