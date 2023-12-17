Техно

У Spotify з’явилася функція генерації плейлистів за текстовими описами

17 Грудня 2023 11:58
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Spotify

Музичний стрімінговий сервіс Spotify тестує нову функцію, завдяки якій користувачі зможуть створювати плейлисти за допомогою штучного інтелекту. Вибрані користувачі вже можуть активувати нову функцію в розділі «Моя медіатека», натиснувши на значок «плюс» для створення нового плейлиста.

Про це пише TechCrunch.

Сервіс запропонує підказки для створення плейлистів, наприклад з позитивними піснями або для роботи. У компанії поки не ухвалили рішення про повноцінний запуск нової можливості, оскільки все ще оцінюють точність підбору треків та час реакції нейромережі.

Це вже не перший експеримент Spotify зі ШІ — раніше компанія почала тестувати функцію, яка дозволить авторам подкастів перекладати та дублювати свій контент іноземними мовами власним голосом. Також сервіс випустив оновлення, в якому додав автоматично згенеровані розшифровки до мільйонів подкастів.


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