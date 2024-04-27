Техно

Спортивний Як-52 збив російський розвідувальний дрон в небі над Одещиною

27 Квітня 2024 15:55
ппо
Учбово-тренувальний Як-52. Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

На Одещині поршневий навчально-тренувальний спортивний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник Орлан-10.

Відповідні відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

На оприлюднених відео показаний момент спуску ворожого розвідувального дрона на парашуті, який найімовірніше розкрився внаслідок спрацювання автоматики, навколо якого кружляє Як-52.

Можна припустити, що стрільба велася другим членом екіпажу з рушниці або автоматичної зброї, пише Мілітарний.

Проведення модернізації Як-52 зі встановленням курсового кулеметного озброєння у крило чи борт є малоймовірним через потребу суттєвого і технологічно складного втручання у планер.

“Наведення на ціль може виконуватися шляхом стороннього цілевказання через радіозв’язок та систему ситуативної обізнаності з подальшою візувальною ідентифікацією цілі”, – йдеться у повідомленні.


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