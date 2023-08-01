В Усика відібрали титул найкращого боксера світу

Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.
У новому рейтингу американського журналу Усик опустився з першого одразу на третє місце. Лідерство у рейтингу захопив американець Теренс Кроуфорд, який переміг іншого боксера зі США – Еррола Спенса – та став абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (до 66,5 кг).
Українця також випередив японець Наоя Іноуе, який володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).
Ще один представник України – ексчемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко – займає у класифікації десяту позицію.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
- Теренс Кроуфорд (США)
- Наоя Інуе (Японія)
- Олександр Усик (Україна)
- Сауль Альварес (Мексика)
- Дмитро Бівол
- Еррол Спенс (США)
- Девін Хейні (США)
- Джервонта Девіс (США)
- Теофімо Лопес (США)
- Василь Ломаченко (Україна)