В Усика відібрали титул найкращого боксера світу

Теренс Кроуфорд перехопив у Олександра Усика лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

У новому рейтингу американського журналу Усик опустився з першого одразу на третє місце. Лідерство у рейтингу захопив американець Теренс Кроуфорд, який переміг іншого боксера зі США – Еррола Спенса – та став абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (до 66,5 кг).

Українця також випередив японець Наоя Іноуе, який володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

Ще один представник України – ексчемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко – займає у класифікації десяту позицію.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring