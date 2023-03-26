Україна програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024

Збірна України з поразки розпочала виступи у кваліфікації Євро-2024 з футболу. На виїзді наша збірна поступилася команді Англії.

Англія перемогла Україну з рахунком 2:0, набрала 6 очок та вийшла на “чисте” перше місце у турнірній таблиці. Другою із 3 пунктами йде Північна Македонія. Україна, Мальта та Італія поки не мають жодного балу. Італійці сьогодні о 21:45 зустрінуться на виїзді з мальтійцями.

Наступний матч кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє 16 червня у гостях проти Північної Македонії.