Спорт

Україна програла Англії на старті кваліфікації Євро-2024

26 Березня 2023 21:05
23
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футбол

Збірна України з поразки розпочала виступи у кваліфікації Євро-2024 з футболу. На виїзді наша збірна поступилася команді Англії.

Англія перемогла Україну з рахунком 2:0, набрала 6 очок та вийшла на “чисте” перше місце у турнірній таблиці. Другою із 3 пунктами йде Північна Македонія. Україна, Мальта та Італія поки не мають жодного балу. Італійці сьогодні о 21:45 зустрінуться на виїзді з мальтійцями.

Наступний матч кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє 16 червня у гостях проти Північної Македонії.


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