Україна обіграла Хорватію у першому турі чемпіонату Європи U-21

У середу, 21 червня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистояла Хорватії.

Гра проходила на стадіоні “Джулешті” в Бухаресті і завершилася з рахунком 2:0 на користь “синьо-жовтих”.

Збірна України U21 у фінальній частині молодіжного Євро-2023 грає в групі В, де її суперниками є збірні Іспанії, Румунії та Хорватії.

Після першого туру “синьо-жовті” йдуть на першому місці. Проте варто враховувати, що збірні Іспанії та Румунії свій матч ще не зіграли.

У наступному турі молодіжної першості континенту збірна України U21 зіграє проти Румунії. Гра відбудеться 24 червня. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.