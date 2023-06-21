Спорт

Україна обіграла Хорватію у першому турі чемпіонату Європи U-21

21 Червня 2023 21:04
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футбол

У середу, 21 червня, відбувся поєдинок першого туру групового раунду молодіжного Євро-2023, в якому збірна України протистояла Хорватії.

Гра проходила на стадіоні “Джулешті” в Бухаресті і завершилася з рахунком 2:0 на користь “синьо-жовтих”.

Збірна України U21 у фінальній частині молодіжного Євро-2023 грає в групі В, де її суперниками є збірні Іспанії, Румунії та Хорватії.

Після першого туру “синьо-жовті” йдуть на першому місці. Проте варто враховувати, що збірні Іспанії та Румунії свій матч ще не зіграли.

У наступному турі молодіжної першості континенту збірна України U21 зіграє проти Румунії. Гра відбудеться 24 червня. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.


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