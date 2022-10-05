Харків’янка встановила рекорд у підводному спорті

Харків’янка Катерина Садурська встановила новий національний рекорд України у дисципліні вільне занурення: спортсменка занурилася на глибину у 92 метри.

Катерина Садурська встановила рекорд під час чемпіонату світу з підводного спорту, що проходить у Туреччині, повідомило обласне Управління у справах молоді та спорту 5 жовтня.

“Занурення на 92 м — це моє найглибше занурення. Я присвячую цю перемогу кожному українцеві! Народ — ви неймовірні”, — написала Катерина Садурська у Facebook.

Садурська також стала чемпіонкою світу у складі збірної команди України.