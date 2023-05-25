Спорт

Еліна Світоліна обіграла росіянку та пройшла у півфінал турніру WTA 250

25 Травня 2023 18:39
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теніс

Еліна Світоліна вийшла у півфінал змагань WTA 250 у французькому Страсбурзі. У своєму третьому матчі на турнірі українка перемогла росіянку Варвару Грачову.

Стартувавши у Франції з перемоги над американкою Луїзою Чіріко, другий раунд Еліна пропускала — її суперниця, австралійка Ерін Раутліфф відмовилася від матчу через травму.

З Грачовою, чинною 44-ю ракеткою світу, Світоліна досі грала одного разу — в першому раунді Ролан Гаррос 2020 року. Тоді перемогу в двох сетах українка здобула за годину й 39 хвилин на корті.


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