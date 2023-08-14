Спорт

Десятки країн готові бойкотувати Олімпійські ігри, якщо на них будуть РФ та Білорусь — Шмигаль

14 Серпня 2023 21:06
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олімпіада

Міжнародна коаліція з 35 держав, які виступають за «чесний спорт», готова бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі у 2024 році, якщо росія та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

«Спорт та воєнна агресія несумісні. Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх», — наголосив очільник уряду.

Шмигаль зауважив, що за час повномасштабної війни росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об’єкти.

Україна очікує, що Міжнародний олімпійський комітет відсторонить росію від участі в Олімпіаді.


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