Політика

“Сподіваюсь, що Україна стане членом НАТО протягом 10 років” – Столтенберг
5 Липня 2024 12:25
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нато, столтенберг
Єнс Столтенберг / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Генсек НАТО сподівається, що в найближчі 10 років Україна стане членом Альянсу. 

Про це він розповів в інтерв’ю агентству dpa, передає Deutsche Welle.

На переконання Столтенберга, чим сильнішою буде військова підтримка Києва, тим швидше може закінчитися війна, розв’язана Росією проти України.

За словами генсека НАТО, президент Росії Володимир Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

“Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни”, – заявив Столтенберг.


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