Харків

Співпрацювали з окупантами: в Ізюмському районі слідчі повідомили про підозру “народним поліцейським”

10 Грудня 2022 18:24
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поліція, харків

Двоє чоловіків 31 та 27 років і 31-річна жінка під час окупації обіймали “посади” в новоствореному правоохоронному органі “народної поліції” смт Борова.

Вони приймали заяви від громадян, здійснювали “розслідування” злочинів, складали доповідні записки на ім’я керівника, здійснювали патрулювання території обслуговування, закликали місцевих мешканців “працевлаштуватись” у новостворений правоохоронний орган, повідомляють у поліції Харківщини.

Один чоловік з квітня працював “старшим патрульним”. Проводив допити жителів, патрулював, арештовував автомобілі. інший у квітні зайняв посаду “опера”.

Жінка була “дізнавачем”. Вона проводила “досудове розслідування” кримінальних проступків.

9 грудня слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочинів.

За даними фактами слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.


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