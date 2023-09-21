Спікер Палати відмовив Зеленському у виступі у засіданні Конгресу США

Зеленському у виступі у засіданні Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США. Проте спікер Палати представників Конгресу Кевін Маккарті відхилив прохання Зеленського виступити на спільному засіданні Конгресу.

Про це передає The Guardian.

Маккарті сказав, що немає часу для спільного звернення через напружений законодавчий тиждень, і сказав, що вони роблять для Зеленського – зустріч з членами – те саме, що вони робили для прем’єр-міністрів Британії та Італії нещодавно.

Крім того, як сказав Маккарті, Зеленський уже виступав у Конгресі.

За інформацією АР, Зеленський приїхав до Капітолію, щоб приватно поговорити з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті.