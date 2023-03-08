Спікер Палати представників США: “Я підтримую Україну, але не підтримую безлімітний чек”

Речник Палати представників США Кевін Маккарті відповів відмовою на запрошення Зеленського відвідати Україну, повідомляє CNN.

За словами Маккарті, йому не потрібно їхати до України для ухвалення рішень про допомогу Києву.

Напередодні Володимир Зеленський запросив Маккарті відвідати Україну, “щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, що для нас викликала війна, які люди зараз воюють, хто воює зараз” – так президент прокоментував слова республіканця про “безлімітний чек” допомоги Україні.

“Дозвольте дуже чітко прояснити те, що я сказав: ніяких безлімітних чеків, гаразд? Отже, з цього погляду мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є безлімітний чек, а де ні…

Я продовжуватиму отримувати розвіддані та інші повідомлення, але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб побачити це. І моя позиція завжди полягала в тому, що я не виписуватиму безлімітний чек ні на що”, – сказав CNN спікер Палати представників.