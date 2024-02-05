Спікер Палати представників США обіцяє “поховати” сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду про кордон від Сенату США, що передбачає і фінансування для України.
Через кілька годин після того, як верхня палата оприлюднила текст довгоочікуваної угоди Джонсон заявив, що угода буде “мертвою після прибуття” в Палату представників.
“Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизить до припинення катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законодавства “кордон ніколи не закривається”. Якщо цей законопроект дійде до Палати, він буде мертвим після прибуття”, – написав Джонсон у X.
I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) February 5, 2024
If this bill reaches the House, it will be…
Сенат США представив компромісний законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні та Ізраїлю.
Загалом законопроєкт передбачає виділення 118,28 мільярда доларів, з яких 60,06 млрд – на підтримку України, 14,1 млрд – Ізраїлю. Охорону кордону пропонують профінансувати на 20,2 мільярда доларів.