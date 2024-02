Спікер Палати представників США обіцяє “поховати” сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду про кордон від Сенату США, що передбачає і фінансування для України.

Через кілька годин після того, як верхня палата оприлюднила текст довгоочікуваної угоди Джонсон заявив, що угода буде “мертвою після прибуття” в Палату представників.

“Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизить до припинення катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законодавства “кордон ніколи не закривається”. Якщо цей законопроект дійде до Палати, він буде мертвим після прибуття”, – написав Джонсон у X.

I’ve seen enough. This bill is even worse than we expected, and won’t come close to ending the border catastrophe the President has created. As the lead Democrat negotiator proclaimed: Under this legislation, “the border never closes.”



If this bill reaches the House, it will be…