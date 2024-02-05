Політика

Спікер Палати представників США обіцяє “поховати” сенатську угоду про кордон і допомогу Україні

5 Лютого 2024 09:17
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сша, допомога
Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото з сайту speaker.gov

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон розкритикував двопартійну угоду про кордон від Сенату США, що передбачає і фінансування для України.

Через кілька годин після того, як верхня палата оприлюднила текст довгоочікуваної угоди Джонсон заявив, що угода буде “мертвою після прибуття” в Палату представників.

“Я бачив достатньо. Цей законопроект навіть гірший, ніж ми очікували, і не наблизить до припинення катастрофи на кордоні, яку створив президент. Як проголосив головний учасник переговорів від демократів: відповідно до цього законодавства “кордон ніколи не закривається”. Якщо цей законопроект дійде до Палати, він буде мертвим після прибуття”, – написав Джонсон у X.

Сенат США представив компромісний законопроєкт щодо охорони кордону, допомоги Україні та Ізраїлю.

Загалом законопроєкт передбачає виділення 118,28 мільярда доларів, з яких 60,06 млрд – на підтримку України, 14,1 млрд – Ізраїлю. Охорону кордону пропонують профінансувати на 20,2 мільярда доларів.


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