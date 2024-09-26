Спікер Конгресу США Джонсон вимагає усунути з посади посла України Маркарову

Спікер Палати представників США Майк Джонсон в ультимативному тоні вимагає від Зеленського звільнити посла України Оксану Маркарову.

Про це Джонсон написав у власному твіттері.

Документ, датований 25 вересня, написаний у категоричному ультимативному тоні, що є нетиповим для міждержавних листувань.

“Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову”, – розпочинається цей документ.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

“Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об’єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес”, – йдеться в листі Майка Джонсона.

Спікер наголосив, що відтепер “республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США”, і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України “повинна бути негайно звільнена з посади”.

Джонсон також зауважив, що це не єдина його претензія до України, та обурився через те, що “кандидати на чолі президентського списку Республіканської партії стають мішенню для нападок у медіа з боку посадових осіб вашого (українського) уряду”. Він не уточнив, про що йдеться, але можна припустити, що цей епізод стосується однієї з численних неприйнятних заяв кандидата у віцепрезиденти США Джей Ді Венса.

На завершення листа Джонсон підкреслив, що розраховує на негайні дії президента Зеленського.