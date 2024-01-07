Спецпризначенці допомогли знищити ворожу групу на підступах до Авдіївки

Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки.

Про це Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомляють у Facebook.

“На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат”, – йдеться у повідомленні.

Так, оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи ворога у складі чотирьох військовослужбовців

“За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності. Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено”, – поінформував оператор з позивним “Флай”.