Суспільство

Спецпризначенці допомогли знищити ворожу групу на підступах до Авдіївки

7 Січня 2024 19:50
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ссо

Оператори Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки.

Про це Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомляють у Facebook.

“На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат”, – йдеться у повідомленні.

Так, оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи ворога у складі чотирьох військовослужбовців

“За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності. Під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено”, – поінформував оператор з позивним “Флай”.


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