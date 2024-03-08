Спецпредставник Китаю побував в Україні: йому показали уламки збитих ракет із КНДР

До України вдруге від початку повномасштабного вторгнення прибув посланець китайського лідера Сі Цзіньпіна, спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.

Під час зустрічі в Офісі президента йому розповіли про ситуацію на фронті, а також показали уламки ракети північнокорейського виробництва, якою Росія била по Україні.

Про це повідомила пресслужба ОП.

“Ми цінуємо партнерство з Китаєм і сподіваємося, що сьогоднішні перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення наших відносин. Дуже важливо, щоб ви почули про ситуацію на фронті, про те, що відбувається та де ми перебуваємо, з перших вуст”, – сказав китайським гостям глава ОП Андрій Єрмак.

Китайську делегацію було поінформовано про ситуацію на полі бою, про ситуацію на захопленій окупантами Запорізькій атомній електростанції, про функціонування зернового коридору, повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих Росією українських дітей.

Також китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані Росії та застосовуються нею для атак по Україні.

Посланцю Сі розповіли, що Росія використовує складники з третіх країн для виробництва озброєння, зокрема ударних “шахедів”, розвідувальних дронів, ракет, оптичних приладів, навігаційних систем і деталей до літаків.

Сторони обговорили перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету на основі української формули миру, зазначили в ОП.

Також було порушено питання про можливості сприяння Китаю у припиненні насильницької депортації росіянами українських дітей, сприяння в обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантуванні ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив України.