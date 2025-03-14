Спецпосланець Трампа вісім годин чекав зустрічі з Путіним у Москві, – Sky News

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час візиту до Москви змушений був чекати на зустріч із російським лідером Володимиром Путіним близько восьми годин.

Весь цей час Путін проводив переговори із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як пише Sky News, кортеж Віткоффа виїхав з аеропорту “Внуково” опівдні, а його зустріч у Кремлі відбулася лише вночі. Журналісти припускають, що це могло бути свідомим кроком Путіна, який хотів продемонструвати свою перевагу.