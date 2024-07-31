Суспільство

Спецназ ГУР атакував російську базу у Сирії (відео)
31 Липня 2024 15:49
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Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по російській базі в Сирії.

Про це із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомив Kyiv Post.

Як стверджують джерела видання, група ГУР “Хімік” наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії. 

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо.

На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар було здійснено наступного дня після зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулась у середу, 24 липня.

Цей аеродром контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року.


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