Спецназ ГУР атакував російську базу у Сирії (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по російській базі в Сирії.

Про це із посиланням на співрозмовників у розвідці повідомив Kyiv Post.

Як стверджують джерела видання, група ГУР “Хімік” наприкінці липня 2024 року здійснила черговий комплексний удар по позиціях окупаційних військ РФ у Сирії.

Цього разу ціллю атаки стала військова техніка росіян на окупованому ними аеродромі Кувейрес, що розташований на схід від Алеппо.

На оприлюднених відеозаписах видно головні епізоди атаки: спершу знищується російський рухомий комплекс РЕБ, а за тим дрони атакують російські військові обʼєкти на самому аеродромі. Повідомляється, що удар було здійснено наступного дня після зустрічі президента Росії Владіміра Путіна з президентом Сирії Башаром Асадом, що відбулась у середу, 24 липня.

Цей аеродром контролюється росіянами та використовується у військових цілях з 2015 року.