Спадкоємці американського мецената передали Україні колекцію творів про Голодомор

Спадкоємці американського мецената, президента Американсько-української ділової ради (USUBC) Моргана Вільямса передали До Національного музею Голодомору колекцію творів мистецтва та книг про Голодомор.

Про це директорка установи Леся Гасиджак розповіла в етері Радіо Культура.

“Кожен експонат в нашому музеї це результат пошуків, розмов і записів свідчень. Це не типологічні предмети, а за кожним з ним стоїть не історія, а трагедія. Голодомор треба осмислити, а потім вже рефлексувати в одному чи іншому виді мистецтва. Тому ця передача важлива для нас як інституції”, – пояснила директорка.

Повну колекцію мають передати до музею в середині листопада. До того часу формують акт передачі, вже підписаний договір дарування творів.

В зібранні Моргана Вільямса перебувають 600 предметів. Серед них 360 творів живопису, гравюр, картин та ліноритів, зокрема одна з останніх робіт Віктора Зарецького “Молот”, колекція з 91 лінорита краєзнавця-аматора та художника Миколи Бондаренка, 118 робіт графіка Володимира Куткіна.

Також частиною колекції є значки, конверти й марки, пов’язані з тематикою Голодомору. Допоміжні предмети – книги і буклети, інформаційні листівки з міжнародних та українських виставок про Голодомор з архівів Вільямса.