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SpaceX відклав запуск StarShip

17 Квітня 2023 16:33
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SpaceX

Компанія SpaceX відклала запуск космічного корабля StarShip.

“Відмова від сьогоднішньої спроби льотного випробування; команда працює над наступною доступною можливістю”, – повідомляється у Twitter SpaceX.

Сьогодні мало відбутися перше льотне випробування «повністю інтегрованого» 120-метрового комплексу — космічного корабля Starship, який у майбутньому хочуть використовувати для відправки людей на Марс і Місяць, а також надважкої ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами з Starbase у Техасі.

Під час випробування планується, що політ триватиме приблизно 90 хвилин. Після відокремлення першого ступеня Starship не виходитиме на орбіту: він досягне висоти майже в 300 кілометрів, обігне частину нашої планети і сяде в Тихому океані, за 225 кілометрів від узбережжя острова Оаху (Гавайї).


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SpaceX відклав запуск StarShip
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