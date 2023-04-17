SpaceX відклав запуск StarShip

Компанія SpaceX відклала запуск космічного корабля StarShip.

“Відмова від сьогоднішньої спроби льотного випробування; команда працює над наступною доступною можливістю”, – повідомляється у Twitter SpaceX.

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Сьогодні мало відбутися перше льотне випробування «повністю інтегрованого» 120-метрового комплексу — космічного корабля Starship, який у майбутньому хочуть використовувати для відправки людей на Марс і Місяць, а також надважкої ракети-носія Super Heavy з 33 двигунами з Starbase у Техасі.

Під час випробування планується, що політ триватиме приблизно 90 хвилин. Після відокремлення першого ступеня Starship не виходитиме на орбіту: він досягне висоти майже в 300 кілометрів, обігне частину нашої планети і сяде в Тихому океані, за 225 кілометрів від узбережжя острова Оаху (Гавайї).