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SpaceX уперше змогла повернути на стартовий майданчик носій Super Heavy
13 Жовтня 2024 16:19
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SpaceX
SpaceX вперше змогла посадити носій Super Heavy на стартовий майданчик / Фото SpaceX

Носій Super Heavy вперше в історії ракетної техніки здійснив посадку назад на стартовий комплекс із захопленням системою Mechazilla.

Раніше в неділю Starship стартував у черговий, п’ятий, випробувальний політ на орбіту. Після одногодинного витка навколо Землі перспективний пілотований корабель Starship буде зведений з орбіти і затоплений в Індійському океані.

Раніше ракету запускали чотири рази, але тільки два польоти – у березні та червні цього року – увінчалися успіхом.


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