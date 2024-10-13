SpaceX уперше змогла повернути на стартовий майданчик носій Super Heavy

Носій Super Heavy вперше в історії ракетної техніки здійснив посадку назад на стартовий комплекс із захопленням системою Mechazilla.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/6R5YatSVJX — SpaceX (@SpaceX) October 13, 2024

Раніше в неділю Starship стартував у черговий, п’ятий, випробувальний політ на орбіту. Після одногодинного витка навколо Землі перспективний пілотований корабель Starship буде зведений з орбіти і затоплений в Індійському океані.

Раніше ракету запускали чотири рази, але тільки два польоти – у березні та червні цього року – увінчалися успіхом.