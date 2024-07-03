Союзники по НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро, – Reuters

Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро (43,05 мільярда доларів) на наступний 2025 рік.

Про це повідомив західноєвропейський дипломат агентству Reuters.

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, додаючи близько 40 мільярдів євро на рік.

Зазначається, що лідери НАТО підпишуть зобов’язання наступного тижня у Вашингтоні.