Політика

Союзники по НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро, – Reuters
3 Липня 2024 14:46
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зброя, нато
Ілюстративне фото / AP

Союзники по НАТО погодилися профінансувати військову допомогу Україні в розмірі 40 мільярдів євро (43,05 мільярда доларів) на наступний 2025 рік.

Про це повідомив західноєвропейський дипломат агентству Reuters.

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив країни-члени підтримувати військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, додаючи близько 40 мільярдів євро на рік.

Зазначається, що лідери НАТО підпишуть зобов’язання наступного тижня у Вашингтоні.


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Союзники по НАТО погодили допомогу Україні на 40 млрд євро, – Reuters
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