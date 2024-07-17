Сотні військових у Кринках зникли безвісти, – “Слідство.Інфо”

788 чоловіків розшукують як офіційно зниклих безвісти в селі Кринки, що на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє “Слідство.Інфо” з посиланням на дані поліції.

Таку кількість чоловіків розшукують як безвісти зниклих там у період із жовтня 2023-го до кінця червня 2024-го. Окрім того, з Кринків вдалося вивезти та поховати 262 полеглих захисників за цей період.

Напередодні низка ЗМІ писали про те, що раніше українські війська відійшли із Кринків. Генштаб ніяк не коментував повідомлення про можливий вихід з Кринок. Вранці 17 липня відомство лише повідомило про одну безуспішну атаку армії Росії в район Козачих Таборів – ще одного плацдарму ЗСУ на лівобережжі Дніпра.